Vivaldi 6.0 introduceert extra manier van beheren tabbladen met Workspaces

Browser Vivaldi heeft in versie 6.0 een nieuwe manier geïntroduceerd om tabbladen te beheren. Behalve de al bestaande manieren om tabbladen in groepen en met Tab Tiling te gebruiken, zijn er nu Workspaces om groepen tabbladen in op te slaan.

De bedoeling is dat gebruikers op die manier openstaande tabbladen die horen bij een enkel thema gegroepeerd open kunnen houden zonder dat het zichtbaar is op de balk met tabbladen, zegt het bedrijf achter de browser. Als de optie aan staat, zit die linksboven naast de tabbalk. Wisselen kan via de balk, met een muisgebaar of een toetsenbordsnelkoppeling.

De Workspaces delen cookies en dus is het vermoedelijk niet bruikbaar om bijvoorbeeld op verschillende accounts in te loggen bij dezelfde dienst. Wel kunnen gebruikers de Workspaces een eigen thema geven om ze van elkaar te onderscheiden. Een Workspace kan maar in één browservenster tegelijk openstaan. Behalve Workspaces heeft versie 6.0 ook ondersteuning voor aanpasbare iconen voor bijvoorbeeld Terug en Vooruit, zo laat Vivaldi weten. De nieuwe browser is per direct beschikbaar.

Vivaldi 6.0 - Workspaces en Custom IconsVivaldi 6.0 - Workspaces en Custom Icons
Vivaldi 6.0 - Workspaces en Custom IconsVivaldi 6.0 - Workspaces en Custom IconsVivaldi 6.0 - Workspaces en Custom Icons

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 18-04-2023 14:56
25 • submitter: Martinspire

18-04-2023 • 14:56

25

Submitter: Martinspire

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Vivaldi

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Reacties (25)

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lucade2210 18 april 2023 15:35
Nooit echt begrepen waarom mensen zo belachelijk veel tabbladen open moeten kunnen laten staan. Ik begrijp dat je soms op een onderzoeksrun bent, of bugfixing o.i.d. Maar niks justified het moeten groeperen van tientallen tabs en tientallen groepen. Dat is toch waar bladwijzers voor bedoelt zijn?
lilmonkey @lucade221018 april 2023 15:47
Nee hoor, is gewoon een kwestie van zaken open laten staan waar je misschien nog iets mee wilt maar je komt er niet aan toe. Dat is iets anders dan een bladwijzer, die zijn bedoeld voor zaken waarvan je al weet dat er vaker naar terug wilt.

In theorie zou je natuurlijk wel gewoon bladwijzers ervan kunnen maken maar dat verlaagt de kans dat je er ook echt nog eens naar gaat kijken. Zolang ze 'in beeld' staan komt er bij mij altijd wel een moment dat ik denk 'ah ja, nu even besluiten wat ik hier mee wil'.
Kodess @lucade221018 april 2023 15:48
30 a 40 tabs open voor Werk waarbij ik bezig ben met een bepaald issue
20 tabs die ik open heb voor freelance werk
20 tabs die ik open heb voor hobby projecten
10 tabs die ik open heb voor vrije tijd zaken

Als ik op tweakers naar het forum ga open ik alle topics die ik gebookmarkt heb waar iets nieuws in gepost is, dat zijn vaak 15 tabs die ik in 1x open. Die worden automatisch in een Tweakers Forum tab group gezet.

Allemaal in losse 'panels' in de Firefox Addon Sidebery :)
controvi @lucade221018 april 2023 15:52
Man ik heb soms 40 tabs open staan.
paar voor music(nieuws en luisteren). paar voor ideen voor schrijven van een verhaal. Paar voor het ontwikkelen van een eigen website/webapp en daarnaast werk gerealteerd.

Dan heb ik het nog niet over alle youtube videos die ik vaak aanklik als ik iets interessants zie die handig zijn om even te onthouden omdat het "kijk ik later" knopje van google niet echt iets waar ik aan denk XD

en ook gewoon de social medias voor mijn muziek productie en radio show XD

Dus genoeg om open te laten staan.
StefanDingenout @lucade221018 april 2023 18:05
Nee. Bladwijzers zijn voor dingen die je langere tijd wilt kunnen terugvinden. Workspaces zijn letterlijk workspaces; ruimtes met dingen waar je nu aan werkt.

Het is hetzelfde verschil als een bibliotheek hebben en meerdere bureau's hebben waar elk bureau de materialen bevat van een enkel project waar je mee bezig bent, inclusief een paar boeken die open liggen die je eventueel uit de bibliotheek had gehaald.
karelvandongen @lucade221018 april 2023 22:15
Tussen mijn > 200 gegroepeerde tabs is het echt makkelijker om dingen te vinden, als tussen mijn > 2500 bookmarks. en met suspend functie en 64GB aan ram, zijn bookmarks echt voor lange termijn. en omdat vivaldi ook mooi aangeklikte links of alle subsites in zelfde tabgroep kan zetten/openen, kun je alles mooi gesorteerd houden.

[Reactie gewijzigd door karelvandongen op 25 juli 2024 16:42]

Tielenaar 18 april 2023 15:32
Hoop dat ze die tab cycle order eindelijk een keer fixen. Ik heb hem staan op "most recent" en elke keer als ik ctrl-tab doe dan springt ie te ver of niet ver genoeg, is echt niet te voorspellen. Waardeloos.
lilmonkey @Tielenaar18 april 2023 15:43
Ik gebruik Vivaldi al sinds de eerste technische preview in 2015 als mijn primaire browser, tabs altijd op 'most recent', op verschillende devices en met verschillende profielen, en ik heb dit nog nooit ondervonden. Misschien heb je andere keybinds actief die conflicteren of iets dergelijks?
Tielenaar @lilmonkey18 april 2023 15:57
Nee het is heel inconsequent. Misschien door de aanwezigheid van tab groups en pinned tabs dat hij in de war raakt. Heb het zowel op Windows als op Mac. De ene keer werkt het zoals je zou verwachten, de andere keer slaat hij recente tabs over.

https://forum.vivaldi.net...pinned-tabs-and-tab-stack
Dit speelt al 5 jaar.
lilmonkey @Tielenaar18 april 2023 18:38
Ah oké, ik gebruik geen tab groups/stacks inderdaad.
Keypunchie 18 april 2023 15:26
Nice, ik ben een Firefox gebruiker, maar gebruik Vivaldi altijd als ik een "Chrome-alike" nodig heb. Bijvoorbeeld in Google Meet zitten er features die niet (of niet zo goed) in Firefox ondersteund worden. (Of eigenlijk is het omgekeerd: Google Meet ondersteunt Firefox onvoldoende).
avec_style 18 april 2023 15:37
Ik ben sinds vanochtend bezig met de nieuwe versie van Vivaldi en ik vind deze optie echt heel handig. Ik kan nu makkelijk mijn persoonlijke tabjes en die voor mijn werk van elkaar scheiden. Dat zorgt voor een fijner overzicht.

Het zou mooi zijn als we per workspace ook de thema zouden kunnen aanpassen zodat je aan de kleurtjes sneller ziet in welke workspace je aan het werk bent. En ik zou eigenlijk ook wel graag de cookies gescheiden willen houden per workspace voor als ik iets moet testen in incognito modus. Maar wie weet komt dat nog. Dit is in ieder geval een mooi begin. :)
downcom 18 april 2023 16:46
Ik gebruik Vivaldi bijna enkel tijdens een F1 race zodat ik meerdere pagina's tegelijk kan openen in een venster. Main Stream, Onboards, F1.Tfeed en natuurlijk alternatief commentaar van Mol.
osseh 18 april 2023 16:45
Fantatisch initiatief van Vivaldi om dit ook te introduceren.
Voor mij 1 van de redenen om hoe dan ook met Vivaldi te werken is dat het mogelijk is om groepen tabs te maken.

Zelf heb ik er meestal ook een stuk of 20 open staan
10 voor satisfactory
5 voor phasmophobia
5 voor snowrunner
5 voor waterkoeling projectjes.

Dit zal ongetwijfeld een goede oplossing zijn om dit definitiever vast te zetten. Mijn enige dilemma momenteel met het gebruik is dat als je een 2e venster opent, en vervolgens het hoofd venster sluit dat Vivaldi herstart met je nieuwe venster. En je vervolgens alle 20 opgeslagen tabs moet gaan heropenen.

Fijn om te zien dat er nog een browser bestaat waar ze wel zinvolle functies aan toevoegen, en niet bezig zijn met cryptomining en dergelijke.
AltWouss @osseh18 april 2023 21:26
Als je een venster sluit, staat dat rechts van de tabbladen in de prullenbak. Daarme kun je dat venster in 1 keer met alle tabs herstellen. (Window with n tabs -> Restore All)

Werkt ook nadat je de browser gesloten hebt.
karelvandongen @osseh18 april 2023 22:20
Via prullenbak kun je de tabs dan wel alle 20 tegelijk heropenen, dus ook niet een heel groot probleem.
Verwijderd 18 april 2023 16:36
Focus op waar je mee bezig bent ( max 5 tab bladen) 🙂
Een mens is niet gemaakt om te multi tasken
Die illusie is allang achterhaald
StefanDingenout @Verwijderd18 april 2023 18:06
Wat dus de hele reden is om workspaces te gebruiken. Zodat je meerdere tasks klaar kunt hebben staan, terwijl je er maar 1 voor je neus hebt waar je op dat moment mee bezig bent...

[Reactie gewijzigd door StefanDingenout op 25 juli 2024 16:42]

teun95 @Verwijderd18 april 2023 17:44
Tabs kunnen niet alleen gebruikt worden voor multitasken. Je hoeft ze helemaal niet tegelijkertijd te gebruiken. Ook wanneer je voorlopig stopt met een taak en verder gaat met een andere taak zijn tabs hier geschikt voor. Anders moet je eerst je werk in deze tabbladen ergens gaan opslaan en dat kost tijd.
Stiggy 18 april 2023 16:44
Hey, workspaces was een van de redenen dat ik van Vivaldi weer naar Opera gegaan was. Eens kijken of ik nu weer terug naar Vivaldi wil!
Delgaranor 18 april 2023 16:46
Heel fijn, voor mij een reden om misschien terug te gaan naar Vivaldi, met één belangrijke vraag. Hoe gaat Vivaldi om met het geheugen icm met deze workspaces? Idealiter kosten tabs in een niet geopende workspace geen geheugen.
karelvandongen @Delgaranor18 april 2023 22:26
Je kunt tabs of tab groepen hibernaten, en daar ook een sneltoets aan toekennen.
StefanDingenout 18 april 2023 18:08
Heel fijn. Ik probeerde dit soort functionaliteit al te simuleren door sessies te gebruiken, maar dat is simpelweg te omslachtig.

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