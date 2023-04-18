Vivaldi 6.0 introduceert extra manier van beheren tabbladen met Workspaces

Browser Vivaldi heeft in versie 6.0 een nieuwe manier geïntroduceerd om tabbladen te beheren. Behalve de al bestaande manieren om tabbladen in groepen en met Tab Tiling te gebruiken, zijn er nu Workspaces om groepen tabbladen in op te slaan.

De bedoeling is dat gebruikers op die manier openstaande tabbladen die horen bij een enkel thema gegroepeerd open kunnen houden zonder dat het zichtbaar is op de balk met tabbladen, zegt het bedrijf achter de browser. Als de optie aan staat, zit die linksboven naast de tabbalk. Wisselen kan via de balk, met een muisgebaar of een toetsenbordsnelkoppeling.

De Workspaces delen cookies en dus is het vermoedelijk niet bruikbaar om bijvoorbeeld op verschillende accounts in te loggen bij dezelfde dienst. Wel kunnen gebruikers de Workspaces een eigen thema geven om ze van elkaar te onderscheiden. Een Workspace kan maar in één browservenster tegelijk openstaan. Behalve Workspaces heeft versie 6.0 ook ondersteuning voor aanpasbare iconen voor bijvoorbeeld Terug en Vooruit, zo laat Vivaldi weten. De nieuwe browser is per direct beschikbaar.