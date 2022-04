Afbeeldingen van Lenovo-handheld en -conceptsmartphone duiken op

Op Lenovo's website zijn afbeeldingen gevonden van een nog niet aangekondigde Legion-handheld. Deze zou beschikken over een 7”-full-hd-scherm met HDR10, een 7000 mAh-accu en ingebouwde controllers. Er staan ook afbeeldingen van een smartphone met waterkoeling.

De afbeeldingen werden aangetroffen op de Mobile World Congress-websites van Lenovo Duitsland en Lenovo Japan, meldt een gebruiker op het Gbatemp-forum. Op de afbeeldingen is een handheldapparaat te zien met thumbsticks aan elke kant, x-, y-, b-, en a-knoppen, een d-pad, schouderknoppen, een USB-C-aansluiting, een microfoon en een 3,5mm-jack. De interface laat GeForce Now, Google Play en andere Android-apps zien. Het toestel heet Lenovo Legion Play.

Volgens website Liliputing bevat de sourcecode van de websites ook een productomschrijving waarin vermeldt staat dat de handheld beschikt over een 16:9 full-hd-scherm met HDR10-ondersteuning, dubbele luidsprekers, dubbele vibratie en een 7000 mAh-accu. De omschrijving spreekt over een 'Android-cloudgamingconsole'. Lenovo heeft tot dusver nog geen officiële aankondiging gedaan van de vermeende handheld.

Legion Phone Duel H20 Edition

Liliputing trof ook afbeeldingen van een concepttelefoon aan, de Legion Phone Duel H20 Edition. Dit toestel moet een aangepaste Legion Duel 2-smartphone voorstellen dat beschikt over een waterkoelingssysteem op de achterkant van het toestel. Volgens de omschrijving zou het apparaat over 18GB werkgeheugen beschikken en 1 terabyte opslagruimte. "De Legion Phone Duel H20 Edition bevindt zich nog in de conceptfase", aldus Lenovo in de aangetroffen omschrijving.