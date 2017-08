LG V30 krijgt cameralens met diafragma van f/1.6

LG heeft bekendgemaakt dat de V30 een camera krijgt met een f/1.6-lens. Dat is iets lichtsterker dan andere smartphones, die veelal f/1.7- of f/1.8-lenzen hebben. Het toestel krijgt een dubbele camera, maar details over sensorgrootte en resolutie geeft LG nog niet.

In zijn persbericht spreekt LG over de meest lichtsterke lens tot nu toe in een cameratelefoon. Het Zuid-Koreaanse merk vergelijkt de f/1.6-lens met f/1.8-exemplaren en benadrukt dat de lens in de V30 daardoor 25 procent meer licht binnenkrijgt. Dat moet de smartphone in staat stellen om betere foto's te maken bij weinig licht. Verder claimt LG dat de glazen lens voor betere kleurreproductie zorgt.

In de praktijk is het verschil tussen een f/1.6- en f/1.8-lens klein. Het gaat om een kwart stop aan lichtgevoeligheid, wat bijvoorbeeld betekent dat er een sluitertijd van 1/100e seconde gebruikt kan worden in plaats van 1/80e seconde, om tot hetzelfde resultaat te komen bij gelijke lichtomstandigheden.

Onder meer de LG V20 en iPhone 7-toestellen hebben f/1.8-lenzen, maar veel fabrikanten gebruiken inmiddels f/1.7-lenzen in smartphones. Samsung doet dat bijvoorbeeld in zijn S8-modellen, maar ook in de nieuwe J-serie. Ook Motorola gebruikt f/1.7-lenzen in modellen als de Moto G5S. Het verschil tussen een f/1.6- en f/1.7-lens is nog kleiner.

Ook de grootte en de resolutie van de sensor spelen een belangrijke rol. Hoe groter de pixels, hoe beter de beeldkwaliteit bij weinig licht. LG heeft nog niets bekendgemaakt over de grootte van de sensor of de pixels en daarmee is dus nog niet duidelijk of de camera in de V30 daadwerkelijk beter zal zijn dan die van andere smartphones. De fabrikant stelt dat de cameramodule kleiner is dan die in de V20, wat betekent dat de sensor in ieder geval niet groter is. De V20 gebruikte een Sony IMX298-sensor van het 1/2,8"-formaat, met een 16-megapixelresolutie en vrij kleine pixels van 1,12 micron.

LG presenteert de V30 op 31 augustus. Vorige week maakte de fabrikant al details bekend over het scherm. Het topmodel krijgt een 6"-oledscherm met een resolutie van 1440x2880 pixels. Het scherm heeft dezelfde 2:1-verhouding als de G6 en Q6.

Uitgelekt promotiemateriaal van de LG V30