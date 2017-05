Door Paul Hulsebosch, woensdag 24 mei 2017 11:22, 13 reacties • Feedback

Digital Extremes, een van de studio's achter Unreal en Unreal Tournament, kondigt Keystone aan, een multiplayer-shooter die gratis online te spelen is. In de game speelt ook het samenstellen van een dek kaarten een rol. Een eerste publieke test begint later deze maand.

Digital Extremes heeft met Warframe al een gratis speelbare online shooter, maar heeft een tweede team opgezet om Keystone te maken. Keystone wordt eveneens een gratis speelbare online shooter, maar waar het in Warframe draait het om samenwerken met andere spelers, is Keystone een competitieve game, waarin spelers het tegen elkaar opnemen. Veel details laat de Canadese ontwikkelaar echter nog niet los over de game. De game moet het uiterlijk krijgen van pulpseries uit de jaren zeventig en speelt zich af in een fantasiewereld. Spelers starten op het vierkante bord van een ouderwets bordspel en kunnen verder een dek kaarten samenstellen waaraan ze wapens en krachten ontlenen die ze in de game kunnen inzetten. Eind mei vindt een gesloten alfatest van de game plaats, waarvoor de studio nog liefhebbers zoekt.

Digital Extremes bestaat al sinds 1993 en werd opgericht door James Schmalz die in zijn eentje Epic Pinball ontwikkelde. Het succes van de game bracht hem in contact met Epic Games, waarna beide studio's samen succes zouden boeken met het gezamenlijk ontwikkelde Unreal en Unreal Tournament. Toen Epic succes boekte met de Gears of War-serie, moest DE zich op andere projecten richten. Het bleef andere studio's ondersteunen en werkte mee aan games als BioShock, BioShock 2 en Homefront. Na het succes van die games kreeg DE de kans om eigen projecten te maken. Zo mocht het voor 2K Games The Darkness II maken. Sindsdien probeert het games in eigen beheer op de markt te brengen, met Warframe en Sword Coast Legends als recentste voorbeelden.