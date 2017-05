Door Sander van Voorst, woensdag 24 mei 2017 11:21, 6 reacties • Feedback

Twitter heeft een lek gedicht, waarmee een aanvaller tweets vanaf een ander account kon plaatsen. De kwetsbaarheid werd ontdekt door een beveiligingsonderzoeker die zichzelf Kedrisch noemt. Hij ontving een beloning van 7560 dollar, omgerekend ongeveer 6750 euro.

Kedrisch schrijft op zijn eigen blog dat hij de kwetsbaarheid vond in het kader van een bug bounty-programma en dat deze op 28 februari is gedicht, twee dagen na de ontdekking. Zijn methode maakte gebruik van een onderdeel van Twitter dat bereikbaar is via ads.twitter.com. Daar kan een gebruiker mediabestanden uploaden, zoals afbeeldingen en video's.

Hij kwam erachter dat het mogelijk was om de bestanden van daar uit te tweeten of te delen met een andere Twitter-gebruiker. Door aanvankelijk de eerstgenoemde mogelijkheid te onderzoeken, kwam hij erachter dat het mogelijk was om bepaalde id's in een onderschept post-verzoek aan te passen. Door deze techniek toe te passen op de deelfunctie, kon hij ervoor zorgen dat degene met wie hij het bestand deelde werd gezien als de eigenaar ervan.

Twitter meldt dat er meteen na triage een patch is uitgebracht en dat er geen aanwijzingen zijn dat het lek door iemand anders dan de ontdekker is gebruikt.