Microsoft heeft een versie van Windows 10 Enterprise Edition ontwikkeld, speciaal voor gebruik door de Chinese overheid. Beijing kan voor de software zijn eigen encryptie gebruiken en bepaalde functies verwijderen.

De Windows 10 China Government Edition gaat als test gebruikt worden door de Chinese douane, op regionaal niveau door ambtenaren van Shanghai en door het staatsbedrijf voor ict-beveiliging Westone Information Technology. Microsoft biedt de mogelijkheid onderdelen die de overheidsmedewerkers niet gebruiken, zoals OneDrive, te verwijderen.

Daarnaast krijgt de Chinese overheid beheer over telemetrie en updates en kan Beijing zijn eigen encryptie-algoritmes toepassen. De eerste fabrikant die systemen gaat uitrusten met de Windows 10 China Government Edition is Lenovo.

Microsoft opende vorig jaar een Transparency Center in Beijing om de overheid inzage te geven in de code van Windows. De Chinese staat eist toegang tot de onderliggende code om er zeker van te zijn dat Microsoft geen backdoors inbouwt. Microsoft werkt hiervoor al sinds 2002 samen met China, toen Bill Gates zijn Government Security Program aankondigde. Ook andere landen, waaronder Rusland en het Verenigd Koninkrijk, kregen inzage in de broncode als onderdeel van dat programma.