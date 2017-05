Door Sander van Voorst, woensdag 24 mei 2017 11:05, 6 reacties • Feedback

Amerikaanse rechters hebben in hoger beroep geoordeeld dat Wikimedia, de organisatie achter Wikipedia, zijn rechtszaak tegen de NSA mag voortzetten. In 2015 oordeelde een lagere rechter dat de aanklacht, die gaat over grootschalige dataverzameling, afgewezen moest worden.

Destijds wees de rechter de in 2015 door negen verschillende organisaties aangespannen zaak af, omdat er een gebrek aan bewijs zou zijn. De motivatie was dat de organisaties onvoldoende hadden aangetoond dat hun communicatie door de NSA werd onderschept. De American Civil Liberties Union, die de zaak namens de klagers voert, schrijft dat nu in hoger beroep van deze zienswijze is afgeweken. Alle drie de rechters hebben besloten dat Wikimedia beroepsrecht heeft, dus dat de zaak door mag gaan.

Dat geldt echter niet voor de overige organisaties, waaronder Amnesty International USA, Human Rights Watch en Global Fund for Women. De rechters schrijven dat voor hen geldt dat hun 'klacht niet voldoende goed onderbouwde feiten bevat'. Over Wikimedia zeggen de rechters: "Wikimedia heeft geloofwaardig aangevoerd dat zijn communicatie alle wegen neemt die communicatie kan nemen, en dat de NSA alle communicatie onderschept op ten minste een van deze wegen. Daarom heeft Wikimedia het wettelijke recht om te klagen over een inbreuk op het vierde amendement. En omdat het zelfcensuur heeft toegepast en communicatie achterwege heeft gelaten als reactie op de upstream-surveillance, heeft het ook het recht om te klagen over inbreuk op het eerste amendement."

Wikimedia voerde bij de aanklacht in 2015 aan dat de NSA met het aftappen van data op internetbackbones de democratie direct aantast. Bovendien zouden de door de NSA uitgevoerde sleepnetmethoden in strijd met de wet zijn, mede omdat de privacy van Wikipedia-gebruikers wereldwijd op grote schaal zou worden geschonden.

Klokkenluider Edward Snowden legde de methodes van de NSA bloot. Volgens de advocaten van Wikimedia overtreedt de NSA onder andere het eerste en vierde amendement van de Amerikaanse grondwet, dat respectievelijk de vrijheid van meningsuiting garandeert en bescherming biedt tegen onrechtmatige doorzoekingen en inbeslagnames.