Intel heeft zijn pakket aandelen in ASML flink verlaagd. De chipfabrikant had 14,5 procent van ASML in handen, maar heeft dat teruggebracht tot 8,5 procent. Eerder deden Samsung en TSMC grote hoeveelheden ASML-aandelen van de hand.

Het terugbrengen van het aantal ASML-aandelen door Intel blijkt uit informatie van beurstoezichthouder AFM, signaleerde De Beurs. De aandelen staan op naam van Stichting Administratiekantoor Maktsjab, dat de belangen van Intel op het gebied van de ASML-aandelen beheert.

Een reden voor het verlagen van het belang in ASML is niet gegeven. Intel had sinds 2012 een belang van meer dan veertien procent. Het bedrijf verkreeg dat belang bij een investering van 3,3 miljard euro in de ontwikkeling van 450mm-wafers en euv-lithografie. In 2012 bood ASML ook Samsung en TSMC beide een belang van tien procent aan om deze redenen.

Chipfabrikanten wilden overstappen van 300mm-wafers naar 450mm-varianten om kosten te besparen; uit de 450mm-wafers kunnen meer chips gehaald worden bij een gelijkblijvend aantal wafers dat per uur wordt verwerkt. Het consortium voor de overstap naar 450mm, het Global 450 Consortium, werd begin dit jaar echter ontbonden. De industrie blijft daarmee 300mm- en 200mm-wafers gebruiken.

Het tweede doel van de investering van Intel, Samsung en TSMC in ASML om euv-lithografie productierijp te maken als opvolger van immersielithografie heeft meer vruchten afgeworpen. Volgens ASML start de euv-massaproductie eind 2018, begin 2019 en alle chipfabrikanten zouden verklaard hebben dat komende chipgeneraties op euv-machines geproduceerd worden. TSMC verkocht zijn belang in ASML in 2015, Samsung bracht zijn pakket aandelen vorig jaar sterk terug en nu volgt dus Intel met de verkoop van een aanzienlijk deel van zijn aandelen.