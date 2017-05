Door Julian Huijbregts, woensdag 24 mei 2017 10:07, 19 reacties • Feedback

Google gaat een optie aan zijn Home-app toevoegen waarmee gebruikers kunnen instellen dat niet langer alle Android-apparaten in het netwerk een Cast-notificatie en bedieningsmogelijkheden krijgen als er iets wordt afgespeeld via het Cast-protocol.

Android Police ontdekte dat Google de functionaliteit omschrijft op zijn supportpagina voor de Chromecast. Om de notificaties en bediening uit te schakelen moeten gebruikers via de Home-app op een Android-apparaat de desbetreffende Cromecast of Google Home benaderen. Vervolgens kan ingesteld worden dat deze niet langer alle Android-apparaten in het netwerk de controle over afgespeelde media geeft. Alleen het apparaat van de gebruiker die de Cast-opdracht geeft, werkt dan nog als afstandsbediening.

In de huidige situatie krijgen alle Android-apparaten die op hetzelfde netwerk zitten als het Cast-apparaat, een notificatie als er iets wordt afgespeeld. Daardoor is het mogelijk om bijvoorbeeld vanuit de Chrome-browser op een laptop een YouTube-filmpje te casten en vervolgens met een Android-smartphone het filmpje te pauzeren of te stoppen.

Momenteel kan de notificatie alleen per individuele telefoon of tablet worden uitgeschakeld. Met de nieuwe functie, die volgens Google binnenkort beschikbaar komt, wordt niet het ontvangen van de Cast-notificatie geblokkeerd, maar stuurt het Cast-apparaat dat de media afspeelt, niet langer notificaties en bedieningsfuncties naar apparaten in hetzelfde netwerk.