Ubisoft heeft bekendgemaakt dat de game South Park: The Fractured But Whole in het fiscale jaar van 2017-2018 verschijnt. Dit is later dan het eerste kwartaal van 2017, wat eerder was beloofd. Wanneer de game precies uitkomt, is nog niet bekend.

Ubisoft heeft de aankondiging gedaan bij de samenvatting van de resultaten van het derde kwartaal van 2016-2017. Wanneer het binnen het fiscale jaar van 2017-2018 verschijnt, is niet bekend. Het jaar begint in april 2017 en eindigt in maart 2018.

Het is niet de eerste keer dat de game is uitgesteld. Het spel zou aanvankelijk op 6 december 2016 uitgekomen zijn, maar in september maakte de ontwikkelaar bekend dat de verschijningsdatum was verplaatst naar het eerste kwartaal van 2017, omdat het team 'de hoge verwachtingen van de fans wil waarmaken'.

South Park: The Fractured But Whole is een rpg die gebaseerd is op de populaire animatieserie South Park. Het is het vervolg op The Stick of Truth, die ook een geschiedenis van vertragingen kent. Tweakers heeft op de E3 van 2016 de nieuwe South Park-game kunnen uitproberen.