Onderbroekenlol: de één loopt er mee weg, de ander vindt het kinderachtig. Feit is wel dat menig film- en televisieproducent er miljoenen mee heeft verdiend, en geen enkele serie wordt zo sterk met de term geassocieerd als South Park. De serie van Trey Parker en Matt Stone over de vier vriendjes Stan Marsh, Kyle Broflovski, Kenny McCormick en Eric Cartman is al twintig jaar lang niet weg te denken van de buis. Het leverde door de jaren heen verschillende spin-offs op, waaronder volledige films en games. The Stick of Truth was daar in 2014 een zeer positief voorbeeld van, en inmiddels ligt de opvolger van die game, South Park: The Fractured But Whole, in de winkel.

The Fractured But Whole gaat verder waar de vorige game ophield. De kinderen zijn druk bezig met hun fantasiethema, waarin Cartman de Wizard was en Kenny de prinses. Jij, 'the new kid' en ook wel 'douchebag' genoemd, hebt in die setting net je draai gevonden. Helaas is dat maar van korte duur. Als duidelijk wordt dat er in South Park katten verdwijnen, beseft Cartman dat het tijd is om zijn tovenaarshoed op te bergen. Want een mysterie rond verdwijnende katten? Dat is een taakje voor The Coon & Friends, de superheldengroep die je wellicht al kent uit diverse aflevering van de televisieserie.

Dat brengt een probleem met zich mee, want zoals Cartman zonder enige empathie meedeelt aan een groepje verbouwereerd achterblijvende kids: jullie mogen niet meedoen, want jullie zijn geen superhelden. Daar sta je dan, met je kroontje. Er zit helaas niets anders op dan je met hangende pootjes te melden bij The Coon. Uiteindelijk gaat Cartman ermee akkoord dat je je bij zijn franchise aansluit, maar dan moet je natuurlijk wel ook een superheld zijn. Dat begint dan ook met het vormgeven van je eigen personage en stijl. Je kiest een klasse en vervolgens verzint Cartman een achtergrondverhaal voor je, compleet met de traumatische gebeurtenis die je heeft geholpen je superkrachten te ontdekken. Hier krijg je direct een eerste voorproefje van de uitstekende humor in de game. Zo herkenbaar, maar ongelooflijk lekker.

Even daarvoor heb je je personage al letterlijk vormgegeven, want natuurlijk mag je eerst een uiterlijk kiezen. Ook daarin is de South Park-stijl goed te herkennen. Dat South Park bepaald niet bang is om controversiële thema's aan te grijpen, blijkt dan ook meteen. Bij het kiezen van je huidskleur staat bij het balkje dat van blank naar donker gaat, doodleuk dat je daarmee de moeilijkheidsgraad aanpast. "Maak je geen zorgen, dat is niet van toepassing op de gevechten, maar alleen maar op de rest van je hele leven", geeft Cartman je mee. Want ja, mensen met een donkere huidskleur hebben het, zeker in South Park, moeilijker dan anderen ...