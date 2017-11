Ubisoft brengt South Park: Phone Destroyer uit voor Android en iOS

Ubisoft heeft zijn South Park-smartphonegame uitgebracht. Phone Destroyer bevat een singleplayergedeelte en pvp-gevechten. Het spel is gratis te spelen, maar bevat in-appaankopen. Ook kunnen spelers naar advertenties kijken om rewards te krijgen.

In South Park: Phone Destroyer moeten spelers kaarten verzamelen waarop personages uit de serie staan. Die zijn vervolgens in te zetten in de gevechten, die in realtime plaatsvinden. Het gebruik van personages als kaarten doet denken aan een game als Hearthstone, maar de weergave van de gevechten is eerder vergelijkbaar met die in de South Park-rpg's die Ubisoft voor de consoles en pc uitbracht.

Na het winnen van een gevecht kunnen spelers een aantal lockers openen waarin muntjes of kaarten te vinden zijn. Dergelijke items komen ook via in-appaankopen naar het spel, maar op dit moment is de shop nog niet beschikbaar.

De smartphonegame bevat een singleplayerverhaal, maar spelers kunnen ook tegen elkaar strijden in pvp-gevechten. Het is ook mogelijk om in een team te spelen en dan kaarten te delen. South Park: Phone Destroyer is beschikbaar voor Android en iOS.