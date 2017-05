Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 13:36, 16 reacties • Feedback

Submitter: KoensSocialL

Ubisoft heeft een nieuwe verschijningsdatum voor South Park: The Fractured But Whole bekendgemaakt. De website van de game toont nu dat het spel op 17 oktober uitkomt. De release werd meerdere malen uitgesteld.

In juni vorig jaar stelde Ubisoft dat South Park: The Fractured But Whole in december 2016 uit zou komen, maar in september werd dat uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2017. Ook die deadline werd niet gehaald en in februari stelde Ubisoft de game nogmaals uit zonder een nieuwe datum te noemen.

Omdat er geen nieuwe releasedatum werd gegeven, besloot Sony om klanten die een pre-order voor de game hadden geplaatst hun geld terug te geven. De kopers mochten wel de bonus houden die ze ontvingen voor het plaatsen van de vooruitbestelling: een digitaal exemplaar van de game South Park: The Stick of Truth.

Ubisoft heeft op de website van South Park: The Fractured But Whole nu een nieuwe releasedatum geplaatst. De game moet op 17 oktober verschijnen voor de pc, Xbox One en PlayStation 4.

Terugkijken: videopreview van South Park: The Fractued but Whole, gemaakt op de E3 2016