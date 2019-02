Google richt iot-besturingssysteem Android Things op slimme speakers en schermen

Google laat weten dat het zijn in 2016 uitgebrachte besturingssysteem voor het internet-of-things, Android Things genaamd, specifiek gaat inzetten voor de ondersteuning van twee typen apparaten: slimme speakers en schermen.

Google meldt dat het successen heeft geboekt bij het maken van slimme speakers en slimme schermen met ingebouwde Google Assistant-ondersteuning en dat het iot-besturingssysteem om die reden anders wordt gepositioneerd. Android Things wordt vanaf nu enkel gebruikt als een platform voor fabrikanten die apparaten maken in deze twee productcategorieƫn.

Om die reden zegt Google dat het via het openbare ontwikkelaarsplatform geen ondersteuning meer uitbrengt voor system-on-a-modules die gebaseerd zijn op hardware van NXP, Qualcomm en Mediatek. Google benadrukt dat Android Things wel een platform blijft voor het experimenteren met slimme apparaten die gebruikmaken van de Android Things-sdk in combinatie met 'populaire hardware als de NXP i.MX7D en de Raspberry Pi 3B'.

Google introduceerde eind 2016 zijn Android Things-platform en bracht daarna ongeveer tien developerpreviews uit. Volgens Google is het doorvoeren van automatische updates een van de belangrijkste functies van Android Things. Het bedrijf bracht in mei vorig jaar de 1.0-versie van Android Things uit. Toen werd onder meer ondersteuning voor de i.MX8M van NXP toegevoegd. Dit is een system-on-a-module, vergelijkbaar met een soc.