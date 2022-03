Mobiele League of Legends-game Wild Rift is op 10 december te spelen in Europa

League of Legends: Wild Rift, een vereenvoudigde versie van League of Legends die bedoeld is voor smartphones, is vanaf 10 december speelbaar is Europa. Het was al duidelijk dat de game in december hier uit zou komen, maar een datum was tot nu toe nog onbekend.

De versie die vanaf 10 december te spelen is, betreft nog een open bèta van Wild Rift. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden voor de Android-versie, maar de game zal ook beschikbaar komen via de App Store. Uiteindelijk moet League of Legends: Wild Rift ook verschijnen voor consoles. Wanneer die aan de beurt zijn, is nog onbekend.

Het spel is in feite een mobiele versie van het pc-spel League of Legends. Het draait om dezelfde 5v5-gevechten en het speelveld kent ook grote gelijkenissen. In League of Legends zitten ongeveer 150 verschillende speelbare champions, terwijl dat er in Wild Rift ruim veertig zullen zijn. Wild Rift is volgens de ontwikkelaar van de grond af aan opgebouwd en dus geen directe port van de pc-versie.

Het spel is gratis te downloaden en te spelen. Het verdienmodel is ook hier dat er optioneel geld kan worden uitgegeven via microtransacties, bijvoorbeeld voor de aankoop van skins. Dat is ook het verdienmodel van de pc-game League of Legends. Volgens onderzoeksbureau SuperData verdiende ontwikkelaar Riot Games daarmee naar schatting 1,5 miljard dollar in 2019.