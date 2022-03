IBM draagt beheer World Community Grid over aan onderzoeksinsttuut Krembil

IBM stopt met het World Community Grid, het project voor gedistribueerde rekenkracht dat het in 2004 in gang zette. Het project gaat over naar het Krembil Research Institute, een Canadees onderzoeksinstituut op het gebied van gezondheid.

Het Krembil Research Institute neemt op korte termijn het beheer over het World Community Grid over van IBM, staat op de site van het project. De rekenprojecten die momenteel draaien op het grid, waaronder die voor covid-19, blijven actief en het onderzoeksinstituut meldt nieuwe projecten te willen starten, waaronder een voor onderzoek rond Parkinson. Het WCG benadrukt daarnaast hoge standaarden voor privacy en beveiliging te blijven hanteren.

IBM startte in 2004 met het World Community Grid. Het doel was om een platform te bieden voor tal van onderzoeksprojecten die baat hebben bij gedistribueerde rekenkracht. Vrijwilligers kunnen daar de ongebruikte rekenkracht van hun systemen voor inzetten. WCG is sindsdien uitgegroeid tot een omvangrijk project dat meerdere successen behaalde en onder andere een rol speelde bij een doorbraak in de behandeling van kinderkanker. Ook de Dutch Power Cows, het team voor gedistribueerde rekenkracht van Gathering of Tweakers, richtte zich bij de jaarlijkse stampedes vaak op projecten op het WGC.

Het Krembil Research Institute is in het Canadese Toronto gevestigd en maakt deel uit van het Noord-Amerikaanse University Health Network, een netwerk van onderzoeksorganisaties voor ziekenhuizen. Op het forum van het WCG spreken vrijwilligers voor het project hun zorgen uit over de migratie. Onder andere vragen ze zich af hoe het zit met de door IBM verleende infrastructuur, financiële steun en projecten op andere terreinen dan gezondheidszorg. Op de vraag waarom IBM eigenlijk stopt met het WCG, zegt een beheerder: "Die vraag kunnen we niet beantwoorden, want we zijn niet langer onderdeel van IBM, maar het is niet onverwacht dat een bedrijf van tijd tot tijd veranderingen aanbrengt bij zijn filantropische doelen."