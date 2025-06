Snapchat brengt slimme bril Specs volgend jaar uit

Snapchat brengt zijn eerste slimme bril in de Specs-serie voor het grote publiek volgend jaar uit. Afgelopen jaren kwamen de brillen van Snap alleen uit voor ontwikkelaars, maar volgens het bedrijf is de tijd nu rijp voor een publieke release.

Snapchat Spectacles 5 (2024)

Snap maakt nog geen specs bekend van Specs, behalve dat het een lichtere en kleinere bril is dan Snap tot nu toe maakte. De vijfde generatie Spectacles van vorig jaar weegt 226g, terwijl de voorganger 134g woog.

Snap bracht de eerste generatie Spectacles jaren geleden wel voor het publiek uit, maar dat ging om een beperkte release. De bril met camera voor gebruik met Snapchat is inmiddels generaties verder. De bril gaat draaien op Snap OS 5. Nieuwigheden daarin zijn onder meer Google Cloud-ondersteuning voor het draaien van Gemini en ChatGPT van OpenAI. Ook zijn er api's om 2d-objecten in 3d om te zetten en om spraak te herkennen en te transcriberen. Ook komen er functies om Specs te kunnen inzetten voor rondleidingen. Het is onbekend wanneer Snap meer bekendmaakt over de komende bril.