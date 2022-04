Twitteraars kunnen zich aanmelden voor Super Follows-abonnementen

Twitter kondigt aan dat het binnenkort de eerste betaalfuncties gaat activeren voor accounts. Populaire accounts kunnen zich opgeven om als eerste Super Follows-abonnementen aan te bieden aan hun volgers.

Het gaat om twee functies waar Twitter-accounts volgers voor kunnen laten betalen. De eerste is Super Follows. Populaire Twitter-accounts kunnen hiermee een betaald abonnement op hun account aanbieden aan hun volgers en ze exclusieve content aanbieden schrijft Twitter op zijn website.

De Super Follows-abonnementen zijn beschikbaar in drie prijsklassen. Het begint bij 2,99 dollar per maand. De tweede prijsklasse is 4,99 dollar per maand en de duurste variant van het abonnement is 9,99 dollar per maand.

Naast het Super Follows-abonnement komen er ook Ticketed Spaces. Hiermee kunnen bekende Twitter-accounts tickets verkopen voor live audiosessies met volgers. De prijs voor een ticket mag variëren tussen de 1 en 999 dollar. De host mag zelf bepalen hoeveel volgers een ticket kunnen kopen voor een sessie.

Op het platform kunnen gebruikers controleren of ze in aanmerking komen om zich op te geven om de betaalfuncties van Twitter te testen. Eerder lekte al uit dat een account minimaal 10.000 volgers zou moeten hebben om in aanmerking te komen voor Super Follows.

De Super Follows en Ticketed Spaces zijn slechts twee van de nieuwe manieren waarop Twitter inkomsten wil genereren. Eerder kondigde het platform ook een Twitter Blue-abonnement aan voor zijn gebruikers. Met het abonnement krijgen Twitter-gebruikers extra functies.