Mercedes stopt ontwikkeling waterstofauto en investeert in waterstofvrachtwagens

Daimler, het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz, staakt de ontwikkeling en productie van waterstofauto's. Het bedrijf maakte de Mercedes-Benz GLC F-Cell, een suv voor de zakelijke markt. De fabrikant gaat nu samen met Volvo waterstofvrachtwagens ontwikkelen.

Daimler Trucks CEO Martin Daum zegt tegen Automotive News Europe dat de productie van de GLC F-Cell bijna klaar is en de laatste auto's nu aan klanten worden overhandigd. Een opvolger zou niet op de planning staan. Alle werknemers en middelen van het waterstofproject worden nu gericht op het produceren van waterstofvrachtwagens. Daarvoor gaat Daimler een nieuwe dochteronderneming oprichten, waarvan 50 procent van de aandelen aan Volvo Trucks wordt verkocht.

Daardoor is er nu geen ruimte meer voor het ontwikkelen van een waterstofauto. Wel zegt Daum dat Daimler de mogelijkheden heeft om terug te keren naar waterstofauto's, als daar een markt en een noodzaak voor is. Daimler staakt volgens de nieuwssite met waterstofauto's, vanwege de hoge kosten die aan zo'n auto verbonden zijn. Het produceren van een waterstofauto zou twee keer zo duur zijn als het maken van een vergelijkbare elektrische auto met lithium-ion-accu.

De GLC F-Cell is een waterstof-elektrische-auto, die 51 kilometer kan rijden op de ingebouwde accu en 430 kilometer kan rijden door het omzetten van waterstof naar elektriciteit. Die 430 kilometer is gebaseerd op de NEDC-norm, vermoedelijk kan de auto in de praktijk minder ver rijden met de GLC F-Cell. De auto was nooit bestemd voor de particuliere verkoop, maar alleen voor zakelijke partners als waterstofprovider Linde of spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn. Particulieren kunnen de GLC F-Cell wel huren via Mercedes-Benz.

Mercedes gaat nu met Volvo aan waterstofvrachtwagens werken, omdat hier meer potentie zou liggen. Volgens de Financial Times moeten vrachtwagenfabrikanten de CO2-uitstoot binnen een decennium met dertig procent verlagen. Vrachtwagens met alleen lithium-ion-accu's zouden niet genoeg actieradius bieden, waterstofvrachtwagens zouden dit wel kunnen bieden. Beide bedrijven hopen over vijf tot tien jaar de eerste waterstofvrachtwagens op de markt te kunnen brengen. Zowel Daimler als Volvo investeren hiervoor 600 miljoen euro in de nieuwe onderneming.