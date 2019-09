Mercedes-Benz brengt begin 2020 zijn eerste elektrische step op de markt

Autofabrikant Mercedes-Benz brengt begin 2020 een eigen elektrische step uit. Het bedrijf maakte het nieuws bekend op de Frankfurt Motor Show. Nadere details over de e-step ontbreken nog en op de foto’s die zijn vrijgegeven is de tweewieler slechts voor de helft te zien.

In een persbericht naar aanleiding van de Frankfurt Motor Show 2019 meldt Mercedes-Benz dat de nieuwe elektrische step ontwikkeld wordt in samenwerking met Micro Mobility Systems. Dit Zwitserse bedrijf maakt zelf al jaren elektrische steppen en was ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de E-Scooter die BMW in mei van dit jaar aankondigde, en die vanaf deze maand verkrijgbaar zou moeten zijn.

Mercedes-Benz laat weten dat de 'E-Scooter' speciaal ontwikkeld is voor de 'eerste en laatste mijl', maar geeft verder geen enkele informatie over het bereik, de topsnelheid of prijs van de elektrische tweewieler. De beschikbare foto’s laten alleen de onderste helft van de E-Scooter zien, waaruit weinig meer af te leiden valt dan dat de step aan de voorkant een prominent Mercedes-logo heeft.

De step van Mercedes lijkt sterk op de Micro Merlin X4, een step van 900 euro met gewicht van 11 kilogram, maximale snelheid van 25km/u en actieradius van 25 kilometer. Dit model heeft een scherm dat onder andere de snelheid, accuduur en temperatuur weergeeft en led-verlichting die automatisch inschakelt in het duister. Niet bekend is of de variant van Mercedes-Benz ook over deze eigenschappen beschikt.

BWM’s E-Scooter heeft een bereik van ongeveer twaalf kilometer, haalt met zijn 150 watt-motor snelheden tot twintig kilometer per uur en weegt negen kilogram. De adviesprijs van de BMW E-Scooter bedraagt 799 euro.

Meer autofabrikanten zien de elektrische step als interessante aanvulling op hun aanbod van auto's, om een eventueel resterende afstand af te kunnen leggen. Begin dit jaar toonde Volkswagen bijvoorbeeld twee concepten van elektrische steppen, de Streetmate en de Cityskater. De VW Streetmate weegt 65 kilogram, heeft een topsnelheid van 45km/u en een bereik van 35km. Deze forse step heeft een scherm voor onder andere navigatie. De Cityskater is opvouwbaar, weegt 11,9 kilogram en haalt maximaal 20km/u met een bereik van 15 kilometer.

In Nederland is de e-step voorlopig niet toegestaan op de openbare weg, dit in tegenstelling tot in de ons omringende landen, Duitsland en België. Daar is bijvoorbeeld de deeldienst voor e-steps Lime actief, die dinsdag bekendmaakte het aantal van 100 miljoen ritten met e-steps te hebben overschreden. Ook claimt de dienst dat Lime-gebruikers zeggen dat ze 1 autorit op 4 vervangen hebben door een rit met de steppen.

Naarmate de populariteit toeneemt betreden steeds meer fabrikanten de markt. In het topic op Gathering of Tweakers worden bijvoorbeeld de e-steps van Xiaomi en Ninebot uitgelicht.