Apple heeft in 22 nieuwe landen, waaronder BelgiŽ, zijn Support-app uitgebracht. Met de app kunnen gebruikers hulp krijgen bij het oplossen van problemen met Apple-apparaten. Eerder verscheen de app in Nederland en de VS.

Onder de 22 nieuwe landen waar de Support-app beschikbaar is gemaakt, zijn naast België ook Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje en Zwitserland. Met de app kunnen gebruikers ondersteuning krijgen via chat, telefoon en e-mail, als ze problemen ondervinden met hun iPhone, iPad of Mac. Bovendien kunnen ze afspraken maken met een Genius in de dichtstbijzijnde Apple Store. Ook kunnen ze locaties voor reparaties zien in de app.

Met de komst van de app is de contact-mogelijkheid uit de Apple Store-app gehaald. Apple bracht de Support-app in november als eerste in Nederland uit, daarna volgde de VS en Turkije en Zweden. De applicatie is in meerdere talen beschikbaar, waaronder Nederlands, Frans, Duits en Italiaans. De introductie van de app volgt op die van een website waarmee gebruikers ondersteuning voor hun apparaten kunnen krijgen.