Google moet 76 miljoen euro betalen aan Belgisch advertentiebedrijf

Een Belgische rechtbank heeft Google veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 76 miljoen euro aan het Waalse bedrijf Proxistore. Google zou enkele advertentiecampagnes van het bedrijf op basis van geolocatie hebben geblokkeerd. Google kan nog in beroep gaan.

De Vlaamse krant De Tijd schrijft dat Google op zowel 1 als 12 februari 2025 de advertentiecampagnes met geolocatie van Proxistore van zijn platformen heeft geweerd. De blokkering zou in totaal 76 uur hebben geduurd. Het Waalse bedrijf ging niet akkoord met de maatregel van het Amerikaanse bedrijf en stapte hierop naar de rechter. Proxistore eiste een einde van de blokkade, een hervatting van de service en een dwangsom voor elk uur dat zijn advertentiecampagnes geblokkeerd waren. Dat komt neer op ongeveer 76 miljoen euro. De rechtbank heeft in het voordeel van Proxistore geoordeeld en beslag laten leggen op de Ierse bankrekening van Google. Dit gebeurde in het kader van een commercieel geschil.

Google heeft nog niet gereageerd op het oordeel van de rechtbank en kan nog steeds in beroep gaan tegen de uitspraak. Proxistore is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in onlinereclame. Het bedrijf heeft sinds 2011 een systeem op basis van geolocatie. Hierdoor kunnen bedrijven op internationale en wereldwijde websites ook reclame tonen die een lokaal karakter heeft. Proxistore heeft in 2016 een Belgisch octrooi verkregen voor zijn technologie. In 2017 volgde er een Europees octrooi.