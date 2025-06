Frankrijk verbiedt gebruik van WhatsApp en Signal op overheidstelefoons

De Franse premier wil dat zijn ministers niet langer de communicatieapplicaties WhatsApp, Signal en Telegram gebruiken vanwege zorgen over de veiligheid van deze diensten. De ambtenaren moeten overstappen op de Franse alternatieven Olvid of Tchap.

Volgens de Franse premier, Élisabeth Borne, zijn WhatsApp, Signal en Telegram 'niet vrij van beveiligingsproblemen en kan daarom niet gegarandeerd worden dat de gesprekken en informatie die daarin wordt gedeeld, veilig zijn'. Dat schrijft de premier in een intern document dat Politico en het Franse nieuwsmedium Le Point in handen hebben gekregen. Haar ministerie bevestigde dit gerucht later aan Reuters.

Franse communicatieapp Olvid

Vanaf 8 december mogen de leden van de regering daarom enkel nog Olvid of Tchap gebruiken voor communicatie op overheidstelefoons. Beide zijn afkomstig uit Frankrijk. De eerste is ontwikkeld door een start-up en goedgekeurd door de Franse cybersecurityinstantie Anssi. Volgens Borne wordt de bescherming van de gegevens van gebruikers op deze app gegarandeerd 'dankzij een gedecentraliseerde directory en end-to-end versleutelde berichten'. De Franse minister van Digitale Zaken, Jean-Noël Barrot, noemt de app in een post op X 'het veiligste instantmessagingsysteem ter wereld'.

De tweede toegestane app, Tchap, is drie jaar geleden uitgebracht en afkomstig van de overheid zelf. Kort na de release van deze app bleek er een bug in te zitten waardoor buitenstaanders toegang konden krijgen tot de publieke kanalen en zodoende konden meelezen met communicatie tussen ambtenaren. Het is onduidelijk wat de consequenties zijn als de overheidsfunctionarissen na de deadline nog gebruikmaken van WhatsApp, Signal en Telegram op hun werktelefoons.

In maart verbood Frankrijk al het gebruik van 'recreatieve apps' op overheidssmartphones. Daaronder vallen een hoop entertainmentapplicaties, zoals Candy Crush, Netflix en TikTok. De redenering was ook hierbij dat de apps problemen kunnen vormen op het gebied van security.