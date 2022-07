CD Projekt RED brengt nieuwe Gwent-singleplayergame uit voor Android, iOS en pc

Gameontwikkelaar CD Projekt RED heeft een nieuwe singleplayergame uitgebracht gebaseerd op het Gwent-kaartspel van The Witcher 3. Het spel kreeg de naam Gwent: Rogue Mage mee en is beschikbaar voor Android, iOS en pc vanaf 10 euro.

In Gwent: Rogue Mage kruip je in de huid van Alzur, een magiër die samen met zijn metgezel Lily de allereerste witcher wil creëren. Die witcher moet het toenemende aantal monsters een halt kunnen toeroepen. De singleplayeruitbreiding geldt als een prequel voor de voorgaande Witcher-games.

Volgens game director Vladimir Tortsov willen steeds meer fans van The Witcher-franchise een player-versus-environment-game in plaats van een player-versus-player-multiplayer-game. Het spel is volgens de redactie van IGN toegankelijker voor onervaren spelers omdat elk deck met in-game kaarten slechts twaalfs stuks bevat en een geconcentreerd is rond een thema. Er worden steeds meerdere kaarten aan het deck toegevoegd naarmate de map verder wordt verkend. Nieuwe kaarten worden stapsgewijs geïntroduceerd. Volgens Tortsov is het spel in ongeveer 30 uren uit te spelen. De basisversie moet 10 euro kosten, terwijl de Deluxe-versie in totaal 20 euro kost. In die laatste versie kan je kiezen tussen drie verschillende grafische versies van het hoofdpersonage Alzur.