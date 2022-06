Hoge Raad: politie mag telefoon onder dwang ontgrendelen met vingerafdruk

Nederlandse politieagenten mogen tijdens een onderzoek de vingerafdruk van een verdachte gebruiken om een telefoon te ontgrendelen. Dat mag onder lichte dwang. De Hoge Raad oordeelt dat dat niet in strijd is met het recht om niet mee te helpen met de eigen veroordeling.

De Hoge Raad bevestigt in het arrest een eerdere gerechtelijke uitspraak rondom het ontgrendelen van een iPhone van een verdachte. De zaak speelde bij een verdachte die weigerde de toegangscode van zijn telefoon te geven. Bij de ondervraging boeiden agenten hem en hielden zijn duim op zijn iPhone. De hoogste rechter stelt nu dat dat terecht was.

Centraal in de zaak staat het nemo tenetur-beginsel. Dat betekent dat een verdachte nooit kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De Hoge Raad zegt, net als de rechter dat eerder stelde in het hoger beroep, dat dat beginsel geen actieve medewerking van de verdachte vereist. Dat was nu ook niet het geval. De Hoge Raad trekt daarbij de parallel met het afnemen van bloed- of urinemonsters. "Materiaal dat onafhankelijk van de wil van verdachte bestaat, mag onder dwang worden verkregen", zegt de rechtbank. Een vingerafdruk bestaat op die manier als passieve medewerking en mocht dus worden afgenomen.

Volgens de rechter moet de actie wel proportioneel zijn. Zo moeten er geen andere manieren zijn om een telefoon te ontgrendelen en moet er noodzaak zijn. Dat was in deze zaak het geval, omdat de iPhone een recent model was en daarom niet met technische middelen kon worden ontgrendeld. Ook was er een groot vermoeden dat de telefoon belastend materiaal bevatte, en was er het risico dat de telefoon na meerdere foutieve inlogpogingen zou blokkeren. Het speelde bovendien mee dat de politie voorzichtig te werk ging. Door de verdachte handboeien om te doen 'werd slechts een beperkte inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit', concludeert de rechter.