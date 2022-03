ACM dereguleert zakelijk KPN-netwerk maar stelt besluit retailnetwerken uit

De ACM heeft definitief het besluit genomen om de Nederlandse markt voor 'hoogwaardige wholesaletoegang' te dereguleren waarmee KPN het zakelijke deel van zijn kopernetwerk niet meer hoeft open te stellen. Een besluit over lokale toegang tot vaste telecomnetwerken volgt begin 2022.

Het besluit van de toezichthouder om de markt voor hoogwaardige wholesaletoegang te dereguleren is definitief nadat de Europese Commissie er geen opmerkingen over had. Het gaat hierbij uitsluitend om specifieke hoogwaardige toegangsdiensten voor zakelijke eindgebruikers en dan ook nog slechts om het kopernetwerk. Het glasvezelnetwerk was op dit gebied al gedereguleerd.

Na onderzoek komt de ACM tot de conclusie dat KPN eind 2020 een marktaandeel van 25 tot 30 procent op de markt voor hoogwaardige wholesaletoegang had, terwijl Eurofiber een marktaandeel van 40 tot 45 procent had en T-Mobile 20 tot 25 van de markt in handen had. ACM: "Gegeven dat KPN niet langer de grootste aanbieder is op deze wholesalemarkt en de markt tendeert naar een oligopolie, ziet de ACM op basis van de marktaandelen geen aanleiding om een positie van aanmerkelijke marktmacht van KPN of Eurofiber vast te stellen op deze wholesalemarkt."

Tegelijkertijd constateert de toezichthouder wel dat er factoren zijn die het marktaandeel van KPN kunnen laten stijgen of dalen en het onzeker is hoe dit zich tot en met 2025 zal ontwikkelen. Ook merkt de ACM vast op dat KPN op de retailmarkt voor zakelijke netwerkdiensten een aanzienlijk hoger marktaandeel heeft.

Ondertussen werkt de mededingingstoezichthouder nog aan een besluit over eventuele regulering van KPN's landelijke vaste netwerken, waar partijen zonder eigen landelijk netwerk afhankelijk van zijn om internet-, televisie en telefoniediensten te kunnen aanbieden. Dit ontwerpbesluit zou eigenlijk nog dit jaar ter consultatie verschijnen, maar de ACM meldt dat de verwachting is dat dit voor het eind van het eerste kwartaal van 2022 gebeurt. T-Mobile verzocht de ACM de markt goed te onderzoeken nadat de rechter in 2020 een streep trok door regulering van de netwerken van VodafoneZiggo en KPN.