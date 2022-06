Twitter draait update terug die algoritmische tijdlijn standaard maakte

Twitter draait een update van zijn app op iOS terug. In die update kregen gebruikers altijd een algoritmische tijdlijn bij het openen van de app. Veel gebruikers zeiden dat ze liever een chronologische tijdlijn zien.

Twitters teruggedraaide update maart 2022

Het terugdraaien van de update gebeurt een week na de release ervan, zo maakt Twitter bekend. "We hebben jullie gehoord en sommigen willen altijd de nieuwste tweets eerst zien", aldus het bedrijf. "We hebben de gebruikservaring met tabbladen teruggedraaid terwijl we andere opties verkennen."

In de update van de iOS-app van vorige week verdween de mogelijkheid om de chronologische tijdlijn als standaard in te stellen. In plaats daarvan splitste Twitter de tijdlijn in twee tabbladen: standaard verscheen de algoritmische tijdlijn links en de chronologische rechts. Nu dat is teruggedraaid, kunnen gebruikers met de knop rechts bovenin, met het icoon van sterretjes, de chronologische tijdlijn als standaard instellen.

Het was de bedoeling om de update ook door te voeren op Android en in de webversie van Twitter, maar dat gaat nu ook niet door. Welke andere opties Twitter gaat verkennen nu het deze update heeft teruggedraaid, is onbekend.