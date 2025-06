Homey voegt groeperingsfunctie toe om slimme apparaten tegelijk te bedienen

Homey maakt het voortaan mogelijk om apparaatgroepen aan te maken. Met de functie kunnen gebruikers vergelijkbare apparaten groeperen en ze tegelijk bedienen. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld meerdere slimme lampen of slimme stekkers tegelijk in- en uitschakelen.

Homey zegt dat apparaten gegroepeerd kunnen worden als ze zich in dezelfde zone bevinden. Voor slimme raambekleding geldt dat ze over dezelfde functies moeten beschikken. Slimme lampen en slimme stekkers kunnen ook gegroepeerd worden als de stekker wordt gebruikt om een lamp te bedienen.

Apparaatgroepen gedragen zich als elk ander apparaat, meldt Homey. Ze kunnen worden bediend via de Homey-app en -dashboards of kunnen worden opgenomen in Flows. Gebruikers kunnen een naam en bijpassend pictogram toewijzen aan de apparaatgroepen. De tegels van de apparaatgroepen verschijnen in het apparaatoverzicht voor snelle toegang.