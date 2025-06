Wine 8.0 met ondersteuning voor Portable Executable 32bit-apps is uit

De ontwikkelaars van Wine hebben Wine 8.0 uitgebracht. Het gaat om een grote release met meer dan 8600 aanpassingen. De grootste veranderingen zijn verbeterde ondersteuning voor 32bit-apps op 64bit-systemen en voor Portable Executable-programma's.

De ontwikkelaars schrijven dat Wine 8.0 algemeen beschikbaar is. In de afgelopen jaren hebben de ontwikkelaars gewerkt aan de ondersteuning van Portable Executable-software. Voortaan kunnen alle modules ook als zo'n PE-formaat worden verpakt. Daardoor is het mogelijk om 32bit-applicaties op 64bit-systemen te draaien. Dat werkt nog niet perfect, waarschuwen de makers, omdat nog niet alles via NT gaat. Dat wordt in de komende releases verbeterd. Voor de meeste Unix-library's zijn er WoW64-thunks geïmplementeerd, zodat er helemaal geen 32bit-library's meer nodig zijn. Voor applicaties waarvoor nog geen 32bit-Wine-loader bestaat, worden de applicaties in een experimentele modus met een 64bit-host gedraaid. De makers waarschuwen echter dat die functie nog niet goed werkt.

Andere veranderingen in de tool zijn optimalisaties voor Direct3D en in de toekomst moeten er meer graphicsdrivers worden ondersteund. Ook hebben de makers de Vulkan-rendering-engine verbeterd.

Voortaan heeft de tool standaard een light-thema en een vernieuwd joystickcontrolpanel met input voor XInput-apparaten. Ook is er betere ondersteuning voor stuurwielen voor racegames en wordt de Print Processor-architectuur ondersteund.