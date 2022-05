Gebruikers Asustor-nassystemen melden infecties met Deadbolt-ransomware - update

Verschillende gebruikers melden dat hun Asustor-nassystemen zijn geïnfecteerd met ransomware. Het gaat om de Deadbolt-ransomware, die eerder systemen van QNAP trof. Gebruikers wordt aangeraden om deze af te sluiten van internet totdat er een patch is.

Verschillende gebruikers op Reddit en het forum van Asustor melden dat hun Asustor-systemen zijn getroffen door de Deadbolt-ransomware. Gebruikers melden dat ze hoge schijfactiviteit zagen. Toen ze probeerden in te loggen op hun nas, kregen ze een bericht te zien dat hun bestanden zijn versleuteld, waarbij wordt gevraagd om een betaling met cryptocurrency.

Gebruikers speculeren dat de gijzelsoftware toegang tot de nas krijgt via EZ Connect, waarmee ze via internet kunnen inloggen op hun systeem. Asustor heeft zelf nog niet gereageerd op de ransomwareberichten en dus is de oorzaak niet bevestigd.

Gebruikers die nog niet getroffen zijn, wordt op Reddit en het forum aangeraden om hun nassysteem uit te schakelen in afwachting van een oplossing door Asustor. Gebruikers wordt in ieder geval aangeraden om EZ Connect, auto-updates en ssh uit te schakelen. Het is ook verstandig om de poorten die de nas gebruikt, af te sluiten via een router en om communicatie met de nas alleen toe te staan via lan.

Los van de lokale bestanden op de nas schrijft een gebruiker dat ook bestanden van de nas die zijn gesynchroniseerd naar Google Drive en OneDrive, werden versleuteld, merkte Tom's Hardware op. De gebruiker kon zijn of haar OneDrive-bestanden herstellen, maar op Google Drive was dat niet het geval. Het is niet bekend wanneer Asustor een eventuele patch uitrolt. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij het bedrijf. Het is ook niet bekend of alle Asustor-nassystemen kwetsbaar zijn.

Update, 12.16 uur: Asustor vertelt aan Tweakers dat het op de hoogte is van de ransomwareberichten en dat het onderzoek doet naar het probleem. Het bedrijf verwacht uiterlijk morgen met herstelfirmware te komen, waarmee getroffen gebruikers hun nas weer kunnen gebruiken. Verloren bestanden kunnen daarmee echter niet worden hersteld, tenzij de gebruiker een back-up heeft. Of de herstelfirmware ook het eventuele beveiligingslek oplost, is niet bekend.