Square Enix brengt volgend jaar Star Ocean The Divine Force uit

Square Enix brengt volgend jaar een nieuwe Star Ocean-game uit voor de Xbox, PlayStation en pc. Star Ocean The Divine Force is de zesde game in de scifi-fantasygame en wordt gemaakt door ontwikkelaar tri-Ace.

Square Enix schrijft dat de game zowel voor oude fans van de games als voor nieuwe instappers leuk is. Spelers spelen met twee nieuwe personages. Raymond is kapitein van een handelsschip en Laeticia is een ridderprinses. De personages ontmoeten elkaar in de game en spelers kunnen vervolgens kiezen met welke protagonist ze de game doorlopen. De uitgever belooft verschillende eindes op basis van welke personages spelers op hun tocht tegenkomen.

Star Ocean The Divine Force is een openwereldgame in een science-fiction- en fantasysetting. Volgens Square Enix kunnen spelers alles in de game verkennen, ook in de lucht. De uitgever zegt dat er geen willekeurige encounters met vijanden zijn, maar dat spelers zelf kunnen bepalen of ze een gevecht aangaan.

De game komt in 2022 uit, al noemt Square Enix geen concrete datum. Het spel verschijnt op de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X en S en de Xbox One, en exclusief op Steam op de pc. De prijs is nog niet bekend.