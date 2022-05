Foto's tonen Lego-set met Nintendo Entertainment System en crt-tv

Lego komt met een set die bouwstenen bevat om een NES-console, controller en een bijbehorende beeldbuistelevisie te maken. De set bestaat uit 2646 stukjes en is ook te combineren met de Mario-figuur uit de Lego Super Mario-set.

Nintendo en Lego hebben de set nog niet aangekondigd, maar website VJ Gamer uit Hongkong heeft foto's van de doos en het boekje van Lego-set 71374 online staan. Daarop is te zien dat het gaat om een officieel product met Nintendo-licentie. In de handleiding staat dat de nieuwe set compatibel is met Lego-set 71360. Dat is de basisset van de Lego Super Mario-serie die in augustus verschijnt.

Wat de nieuwe Lego-set gaat kosten en wanneer deze beschikbaar komt, is nog niet bekend. Lego lijkt op het punt te staan om de set officieel te introduceren. Op Twitter plaatst het speelgoedmerk een teaser die lijkt te verwijzen naar de NES-set.

Foto's van VJ Gamer