Half-Life: Alyx mod-makers zijn bezig met remake van GoldenEye 007 in vr

Verschillende Half-Life: Alyx-mod-makers zijn bezig met een modificatie van GoldenEye 007, in de vorm van een remake van de klassieke Nintendo 64-shooter uit 1997. De eerste twee missies van het originele GoldenEye zijn inmiddels grotendeels uitgebracht.

De makers van de mod genaamd Goldeneye Alyx 007 hebben tot nu toe Dam en Facility uitgebracht op Steam. Dam is de naam van de eerste missie uit het originele GoldenEye 007 en vormde een introductie voor de game. Deze missie is uitgebracht in twee delen en deel drie zal waarschijnlijk binnenkort volgen. Eerder kwam de missie Facility al beschikbaar op Steam; dit was de tweede missie uit GoldenEye 007. De originele soundtrack is aanwezig en de verschillende missies van de mod worden uitgebracht als add-ons voor Half-Life: Alyx.

Goldeneye Alyx 007 betreft geen exacte kopie van het origineel; Half-Life: Alyx blijft de basis. Verreweg de meeste elementen zoals het terrein en de speelvelden zijn nagemaakt op basis van GoldenEye 007, maar de personages zijn nog rechtstreeks afkomstig uit Half-Life: Alyx. Als speler kruip je dan ook in de huid van Alyx Vance, al heet ze hier Alyx Bond. En de vijanden zijn geen Russische soldaten, maar Combine-soldaten. Verder zijn bepaalde gameplay-elementen zoals de interactie met de omgeving afkomstig uit de Half-Life-vr-titel. De makers van de mod zeggen dat ze een dynamische ai hebben ingebouwd en dat de moeilijkheidsgraad daarmee bewust vrij hoog is. Ook zijn de graphics aanzienlijk verbeterd.

Overigens is deze modificatie bepaald niet de eerste keer dat er een moderne aanpassing komt van het originele GoldenEye 007. Zo bestaat al GoldenEye Source, een remake van het multiplayergedeelte. Daarnaast is er GoldenEye 25, een op basis van de Unreal Engine gemaakte remaster van de singleplayercampagne, die op augustus 2022 afgerond moet zijn. Het originele GoldenEye 007 bestaat dan 25 jaar.