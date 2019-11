Rune II-ontwikkelaar sluit dag na release en gaat op in nieuwe Bethesda-studio

Bethesda opent een nieuwe gamestudio, genaamd Roundhouse Studios. De studio bestaat uit personeel van Human Head Studios, dat woensdag sloot. Dinsdag bracht die studio nog zijn game Rune II uit. Human Head en Bethesda hebben een bewogen geschiedenis.

Woensdag werd bekendgemaakt dat Human Head Studios, de ontwikkelaar achter onder andere de game Prey uit 2006, zijn deuren zou sluiten. De studio kreeg echter vrijwel direct nieuw leven ingeblazen, nadat de hulp van Bethesda werd ingeschakeld. Bethesda bood het personeel van Human Head een baan aan bij een nieuwe gamestudio: Roundhouse Studios. De nieuwe studio opent per direct zijn deuren in de Amerikaanse staat Wisconsin.

Een dag voor dat Human Head zijn deuren sloot, bracht de ontwikkelaar zijn laatste game uit: Rune II. Dat is een multiplayergame met elementen uit de Noorse mythologie. Chris Rhinehart, medeoprichter van Human Head en nu creative director bij Roundhouse Studios, zegt blij te zijn dat het team van Human Head blijft samenwerken.

Rune II, de laatste game van Human Head

Human Head heeft eerder al samengewerkt met Bethesda. Dat verliep alles behalve voorspoedig, schrijft GameKings. De studio heeft gewerkt aan twee Prey-games, waarvan de eerste werd uitgegeven door 2K Games. Prey was gebaseerd op de iD Tech 4-engine, die is gemaakt door id Software. Destijds was id Software geen onderdeel van Zenimax, het huidige moederbedrijf van Bethesda. De eerste Prey-game kwam uit in 2006 en kreeg goede beoordelingen.

Het ontwikkelproces van Prey 2 verliep minder soepel. De game zou worden uitgegeven door Bethesda en Zenimax, nadat de rechten van de Prey-serie in handen van Bethesda kwamen. Het spel moest in 2012 uitkomen. De ontwikkeling van Prey 2 werd echter gestaakt. Destijds zei Bethesda dat de game niet aan de kwaliteitseisen van de uitgever voldeed, maar in een interview met IGN stelde schrijver Jason Blair dat de beslissing een andere reden had.

De problemen begonnen volgens bronnen na de succesvolle Prey 2-onthulling tijdens E3 2011. Bethesda gaf aan tevreden te zijn met het werk van Human Head en beloofde de studio extra ontwikkeltijd om de spelwereld te vullen met extra missies. Ook moesten de laatste ruwe kanten van de game nog afgewerkt worden. De game was al speelbaar, maar is nooit uitgebracht. Vorig jaar verschenen er gameplaybeelden van Prey 2 online op Twitter.

Naar verluidt probeerde Bethesda rond de ontwikkeling van Prey 2 de studio te kopen. Human Head had geen interesse in een overname. De studio was bang om zijn creatieve vrijheid te beperken door zich te binden aan een enkele uitgever. Hierom zou Bethesda het ontwikkelproces van Prey 2 bemoeilijkt hebben. Volgens Bethesda behoefde Prey 2 opeens 'nog een hoop werk', en liet het spel te wensen over. De beloofde extra ontwikkeltijd werd niet gegeven en Human Head kreeg geen geld meer van de uitgever. Ook kwam Bethesda met nieuwe eisen voor het spel. Pete Hines van Bethesda ontkent dat de uitgever heeft geprobeerd Human Head te kopen en stelt dat het spel gewoonweg 'niet goed genoeg was'.

Contractueel was Human Head verplicht om aan Prey 2 te werken en mocht de studio geen andere projecten aannemen. Het geld begon echter op te raken, en dus hielp Human Head in de tussentijd met de ontwikkeling van BioShock Infinite en Defiance. De studio staakte het werk aan Prey 2 en ging nadat het contract met Bethesda in 2012 verliep, verder met eigen projecten. Bethesda droeg de ontwikkeling van Prey 2 over aan Arkane Studios. Dit werd in eerste instantie stellig ontkend, maar bleek later toch waar te zijn. In 2017 kwam een Prey-reboot uit; van het origineel beoogde Prey 2 bleef in de praktijk weinig over.