Overheid maakt scan voor ondernemers die digitale weerbaarheid in kaart brengt

De overheid komt met een 'cyberweerbaarheidsscan' voor ondernemers. Die kunnen een aantal stellingen invullen en zo bepalen hoe weerbaar zij zijn tegen digitale aanvallen. Op basis van de stellingen krijgen zij een advies en beveiligingstips.

De zogeheten Basisscan Cyberweerbaarheid is afkomstig van het Digital Trust Center, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Volgens staatssecretaris Mona Keijzer kunnen met name kleinere bedrijven door de tool snel een beeld krijgen over hun digitale veiligheid, en krijgen zij advies over hoe zij die kunnen verbeteren. Het Digital Trust Center werd introduceerde de scan donderdag tijdens het ECP Platform voor de Informatiesamenleving in Den Haag.

De scan bestaat uit 25 stellingen over de digitale maatregelen die bedrijven hebben genomen. Die gaan over vijf basisprincipes, zoals het inventariseren van kwetsbaarheden, een veilige inrichting van de ict-structuur, het updatebeleid, autorisatieprotocollen en het gebruik van beveiligingssoftware. Na het invullen van de stellingen krijgen ondernemers een rapport waarin voor ieder principe aanbevelingen en tips staan. Die tips gaan over hoe zij hun bedrijf verder kunnen beveiligen.