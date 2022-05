Remaster van Blade Runner is uitgesteld wegens technische problemen

Blade Runner: Enhanced Edition, een verbeterde versie van de point-and-clickgame waar Nightdive Studios aan werkt, komt dit jaar niet meer uit. Het spel is tot een onbekende datum uitgesteld, mede doordat de broncode en oorspronkelijke assets zoek zijn.

Stephen Kick, de ceo van ontwikkelaar Nightdive Studios, zegt in een interview met Eurogamer dat er 'obstakels zijn die overwonnen moeten worden vanwege de oude techniek die de game gebruikt'. Ook zegt hij dat de zoektocht naar de originele broncode en assets van het spel tot nu toe nog niets heeft opgeleverd.

Blade Runner kwam in 1997 uit en werd gemaakt door Westwood. Toen EA die studio in 1998 overnam en het kantoor verhuisde, is de broncode van de game verloren gegaan. Bij de ontwikkeling van de remaster van Command & Conquer is er weer oud materiaal van Westwood boven water gekomen. Kick heeft contact met EA, maar zegt geen duidelijk antwoord te hebben gekregen over de aanwezigheid van bronmateriaal van Blade Runner. Al zou EA dat hebben, verwacht de ceo dat zijn studio het vermoedelijk niet zal krijgen, om juridische redenen.

Dat Nightdive Studios de game opnieuw op moet bouwen, was al bekend. De studio is van plan de nieuwe versie in zijn eigen KEX-engine te maken. Die is eerder gebruikt voor remasters van System Shock en Turok: Dinosaur Hunter. Uit het interview blijkt echter dat het reverse-engineeren van de code meer tijd kost dan verwacht. "Het is een tijdrovende taak waarvoor we speciale tools moeten maken om de originele assets te extraheren", zegt Kick.

In september toonde de ontwikkelaar beelden van Blade Runner: Enhanced Edition, maar dat ging om een opgepoetste cinematische scene uit het spel. Destijds zei de studio nog dat de remaster in 2020 zou uitkomen, voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Wanneer het spel wel uitkomt, is nog niet bekend.

Introfilmpje van de Blade Runner-game uit 1997