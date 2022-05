Ben zet alle abonnementen zonder 4G om naar '4G Basis'

Volgende week start Ben met het activeren van 4G Basis voor klanten die nog een 3G-bundel hebben. De klanten behouden een maximale downloadsnelheid van 14,4Mbit/s en upload van 2Mbit/s, maar zouden een stabiele verbinding en betere dekking krijgen.

Ben gaat klanten die nog een 3G-bundel hebben overzetten naar het nieuwe 4G Basis-aanbod. Klanten hoeven daar niets extra's voor te betalen. Ook klanten die nog een onbeperkte Altijd'08-internetbundel hebben gaan over van 3G naar 4G, mits ze een 4G-smartphone hebben.

Wie sneller mobiel internet wil, kan overstappen naar 4G of 4G Extra Snel, maar kan daarna niet meer terug naar 4G Basis, aldus Ben. Ook bestaande 4G- en 4G Extra Snel-gebruikers krijgen geen mogelijkheid 4G Basis af te nemen. Wie van Altijd'08 naar 4G of 4G Extra Snel gaat, verliest ook de mogelijkheid onbeperkt te internetten.

De maximale downloadsnelheid van 4G Basis bedraagt 14,4Mbit/s en de uploadsnelheid is 2Mbit/s. Dat is ook de snelheid die Ben belooft voor 3G. In de praktijk kunnen klanten bij 3G overigens 10Mbit/s down en 1,6Mbit/s up verwachten. Niet bekend is of die snelheid in de praktijk hoger ligt bij 4G Basis, maar Ben belooft wel stabielere verbindingen en betere dekking door de overstap op 4G.

Ben benadrukt niet te stoppen met 3G. Moederbedrijf T-Mobile stopt op 21 juni 2021 wel met 2G.

3G/4G Basis download upload Max. snelheid 14,4 Mbit/s 2 Mbit/s Geraamde snelheid bij 3G*

(4G Basis nog onbekend) 10 Mbit/s 1,6 Mbit/s

4G 4G Extra Snel download upload download upload Max. snelheid 100 Mbit/s 10 Mbit/s 225 Mbit/s 65 Mbit/s Geraamde snelheid* 45 Mbit/s 6 Mbit/s 80 Mbit/s 25 Mbit/s

* Geraamde snelheid op basis van Ookla Speedtest resultaten uitgevoerd door Ben-klanten.