Door Arnoud Wokke, woensdag 24 mei 2017 19:29, 14 reacties • Feedback

Virtuele provider Ben, eigendom van T-Mobile, heeft woensdag de prijzen van zijn bundels aangepast. Belbundels zijn duurder geworden, terwijl nieuwe klanten minder hoeven te betalen voor de databundels bij de provider.

Er is een belbundel bijgekomen van vijftig minuten per maand, aldus Telecompaper die de wijziging opmerkte. De databundel van 1000MB is bovendien verdwenen, blijkt op de site van Ben. De actie met verdubbeling van minuten en data bij een nieuw abonnement blijft gelden, ook met de nieuwe tarieven. Het lijkt erop dat de wijzigingen geen gevolgen hebben voor bestaande klanten.

De verplichte belbundel kost nu in de goedkoopste variant 6,50 euro, dat was 7 euro. De databundel van 2500MB, die met de verdubbeling uitkomt op 5000MB, kent de grootste prijsverlaging. De bundel gaat van 11 euro per maand naar 7,50 per maand. Bij een abonnement van twee jaar rekent Ben per maand een euro minder per bundel. Wel vraagt Ben nu weer geld voor toegang tot 4g. Dat was kosteloos, maar kost nu een euro per mand.

Bundels Ben per 23 mei* Nieuwe prijs Oude prijs 50 minuten/sms €5,50 - 100 minuten/sms €7,00 €7,00 300 minuten/sms €9,00 €8,50 Onbeperkte minuten/sms €11,50 €11,00 500MB €2,50 €4,00 1000MB - €7,00 1500MB €6,00 €9,00 2500MB €7,50 €11,00

* De 2-jarige abonnementen zijn 1 euro per maand per bundel goedkoper. Een belbundel is altijd verplicht.