T-Mobile verhoogt snelheid van abonnementen voor dsl-internet en wijzigt prijzen

T-Mobile heeft de prijzen aangepast van zijn abonnementen voor dsl-internet. Het goedkoopste 20Mbit/s-abonnement wordt 3,50 euro per maand duurder en behoudt dezelfde snelheid. Het duurste abonnement wordt sneller en goedkoper.

Het voormalige 40Mbit/s-abonnement krijgt een snelheidsverhoging naar 50Mbit/s en de prijsverhoging is een euro per maand. Het 80Mbit/s-abonnement gaat naar 100Mbit/s, maar wordt vier euro per maand goedkoper. Verder verhoogt T-Mobile het tarief voor klanten die ook vaste telefonie afnemen naar 12 cent per minuut. Dat was 11 cent per minuut.

De prijzen voor de glasvezelabonnementen zijn niet gewijzigd. Het goedkoopste 20Mbit/s-abonnement, dat voor 23,50 euro per maand werd aangeboden, is echter geschrapt. Het 50/50Mbit/s-abonnement van 32,50 euro is daardoor nu het goedkoopste glasvezelabonnement.

De nieuwe voorwaarden gelden voor nieuwe klanten of bestaande klanten die hun abonnement aanpassen. De tarieven voor interactieve tv en extra's zoals sportkanalen blijven ongewijzigd.

Update 14:41: De prijs van het duurste abonnement is niet omhoog, maar juist omlaag gegaan van 33,50 naar 29,50 euro. In een eerdere versie van dit artikel stond dat andersom vermeldt.