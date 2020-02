'Ontwikkelteam System Shock 3 is op straat gezet na uitblijven nieuwe uitgever'

OtherSide Entertainment lijkt de ontwikkeling van System Shock 3 in de ijskast te hebben gezet. Prominente leden van het ontwikkelteam bevestigen dat ze niet meer werken bij de studio. Het lijkt erop dat OtherSide geen uitgever kan vinden voor de game.

De schrijver en regisseur, hoofdprogrammeur, hoofdontwerper en andere ontwikkelaars van System Shock 3 hebben volgens VideoGamesChronicle bevestigd dat ze de afgelopen maanden vertrokken zijn bij OtherSide. De studio zou al een jaar op zoek zijn naar een nieuwe uitgever voor de game, maar lijkt die niet gevonden te hebben.

Warren Spector, de creatieve directeur van de game en producent van de eerste System Shock-game en Deus Ex, zei vorig jaar nog dat er veel uitgevers geïnteresseerd waren en dat er gesprekken waren. Een anonieme ontwikkelaar zegt nu tegen VGC dat het hele team dat aan de game werkte niet meer in dienst is bij OtherSide. De studio heeft nog niet gereageerd op het verhaal van VGC.

Aanvankelijk had Starbreeze de rechten in handen om de game uit te geven. Het Zweedse bedrijf investeerde 11 miljoen euro in de ontwikkeling. Starbreeze heeft grote financiële problemen en om die te boven te komen verkocht het de rechten van diverse games, waaronder die van System Shock 3. De rechten kwam zodoende in februari vorig jaar weer bij ontwikkelaar OtherSide Entertainment terecht.