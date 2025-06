Memtest86+ krijgt voor het eerst in negen jaar update

Het bekende geheugentestprogramma Memtest86+ heeft voor het eerst in negen jaar een update gehad. Daarbij is het hele programma van de grond af aan opnieuw opgebouwd voor uefi en voor het herkennen van DDR4 en DDR5.

Memtest86+ heeft een grote update gekregen naar versie 6.00. Dat is de eerste update die de tool heeft gehad sinds 2013, toen de tool werd opgesplitst en een deel werd verkocht aan het bedrijf PassMark. Sindsdien is er aan de ontwikkeling van de tool niets gebeurd. Memtest86+ is inmiddels open source beschikbaar gemaakt onder een GPL-licentie. De tool stamt al uit de jaren 90 en was altijd een van de bekendere software om geheugen in pc's te testen.

De makers hebben met versie 6.00 de hele achterliggende code herschreven zodat die nu zowel 32bit- of 64bit-uefi ondersteunt. Ook kan de tool nu eindelijk DDR4- en DDR5-geheugen herkennen, waarmee Memtest voor het eerst in lange tijd weer praktisch nuttig wordt voor de meeste doorsnee gebruikers.

De tool heeft voortaan ook ondersteuning voor AMD Zen-architectuur voor chips tussen de Ryzen 1000 en 7000, en voor XMP 3.0 en voor Sdram. Gebruikers moeten Secure Boot uitzetten en de tool vanaf een live-USB-stick booten als ze die willen gebruiken. De code is nog steeds open source beschikbaar.