De final release van Memtest86+ versie 6.00 is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om het werkgeheugen van een computer grondig en volledig te testen. Er zijn verschillende downloads beschikbaar, waarmee een zelfstartende floppy, usb-stick of cd kan worden gemaakt. De changelog voor versie 6.00 kan hieronder worden gevonden.

Changelog Rewrite code for UEFI 32 & 64 bits

Add support for x64 Long Mode Paging

Add support for up to 256 cores

Add detection for DDR4 & DDR5

Add support for XMP 3.0

Add detection for AMD Zen 1/2/3/4

Add detection for Intel up to 13th Gen

Add better support for AMD pre-ZEN CPUs

Add support for older nVidia and AMD chipsets

Add support for SDRAM

Many enhancements

Numerous bug fixes & optimization