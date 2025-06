Versie 6.10 van Memtest86+ is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om het werkgeheugen van een computer grondig en volledig te testen. Er zijn verschillende downloads beschikbaar, waarmee een zelfstartende floppy, usb-stick of cd kan worden gemaakt, zodat het kan testen voordat er een besturingsysteem is geladen. De changelog voor versie deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog Add support for Secure Boot Signing

Add support for Headless EFI system

Add various command line options

Add support for legacy ATI SB400

Fix an issue related to BadRAM pattern

Fix disabling SMP using F2 at startup

Fix crash on SuperMicro X10SDV

Various bug fixes and optimizations