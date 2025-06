Er is met versienummer 8.1 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 28.807 titels wat er 83 meer zijn dan verleden week. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Windows version set to Windows 10 for new prefixes.

Many code cleanups that were deferred during code freeze. Bugs fixed in 8.1 (total 27): #43235: Dungeons & Dragons Online crashes on FreeBSD

#44650: Multiple Blizzard games need dxgi and d3d11 dlls mapped without hole between two LOAD segments (Diablo III v2. 6. 1. 49286+, World of Warcraft, Overwatch)

#47508: FL Studio: Pressing backspace while editing the name of something closes edit name window prematurely

#49202: Never exited critical section in freetype.c

#49443: Anno 1800: Super slow & bad performance

#49615: Device read errors logged in dmesg when running wine commands with empty CD/DVD drive, since 5.5

#51040: msi:package fails on Windows 10 if privileges not high enough

#51313: gdi32:driver sometimes fails with a STATUS_GRAPHICS_PRESENT_OCCLUDED error

#51784: The dinput8:hid output is too big in Wine

#52354: winemac.drv not functional on non metal GPUs

#52462: Wine don't recognize Ipega PG-9025 LT, RT and right analog stick is miss-mapped to RT and LT

#52878: Free PC Audit 5.1.211.96 fails to show info in 'Brief' tab (needs GetBinaryValue method of the StdRegProv class)

#52936: winhttp:url assumes 0xfb00 cannot be converted to the ANSI codepage, fails with UTF-8 codepage

#53142: ieframe:webbrowser - test_ClientSite() has a rare failure on Windows 10 1809+

#53274: adsldp:ldap - test_ParseDisplayName() sometimes fails to connect to the server

#53386: cmd.exe: FOR /F USEBACKQ doesn't handle UTF-16 output of commands.

#53594: GOG Galaxy crashes in GetExtendedTcpTable()

#53666: Logitech X-56 Stick crashes the joystick subsystem if connected

#54030: Snagit needs Win32_Volume class ( 'select deviceid from win32_volume where driveletter =C:')

#54215: ListView doesn't refresh when changing between List and Details styles.

#54289: RtlCopyContext buffer overflow

#54328: nsi:nsi - test_tcp_tables() sometimes crashes in Wine

#54337: AviUtl shows Japanese text as garbage after conversion in ExEdit edit box

#54353: crypt32:cert - testVerifyRevocation() gets unexpected success in Wine on second run

#54357: Spurious fixme message when calling ScrollWindow()

#54364: RtlGenRandom fails on systems with more than 128 cores

#54376: ws2_32:sock - test_reuseaddr() overflows a sockaddr variable by reading an AF_INET6 peer name into it