Versie 1.183.0 van CudaText is uitgekomen. Deze opensource en crossplatform teksteditor is beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Het heeft uitgebreide mogelijkheden die met name voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Het is ontwikkeld in Object Pascal, start snel en door middel van Python-add-ons kan de functionaliteit verder worden uitgebreid. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Added: On Windows, use new method to detect file changes in external programs

Before saving user.json config (or lexer-specific config), validate its JSON text

Add default lexer-specific config for CSS to specify that '-' is a word-char in CSS

Code-tree, project panel, other treeviews: support horizontal scrolling by Shift+wheel Fixed: Bad look of non-blinking caret on dark themes

"trembling" of text after selection, on Qt and macOS, without lexer

Issues in Bash lexer