Versie 3.50.0 van LosslessCut is uitgekomen. LosslessCut is een cross-platform en opensourceprogramma waarmee stukken uit video's kunnen worden geknipt. Dit doet het zonder dat de video's worden gedecodeerd en weer gecodeerd, dus het werkt snel en zonder verlies van kwaliteit. Het is ideaal om minder interessante delen uit geschoten beelden van actioncamera's of drones te verwijderen. Ook is het mogelijk om jpg-afbeeldingen van scènes van de video te maken. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in version 3.50.0: Allow auto close file on export (and optionally delete files) #1425

Implement align segments to keyframes #1356

Zero pad SEG_NUM #1446

Display track numbers as index + 1

Sanity check file sizes after merge files #1453

Improved DV support #1450

Export/merge complete and error UI improvements

Many improvements and fixes