Versie 7.20 van Memtest86+ is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om het werkgeheugen van een computer grondig en volledig te testen. Er zijn verschillende downloads beschikbaar, waarmee een zelfstartende floppy, USB-stick of cd kan worden gemaakt, zodat het kan testen voordat er een besturingssysteem is geladen. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changelog Add support for Loongson LA64 arch

Add support for latest Intel CPUs (ARL/MTL)

Add support for latest AMD CPUs (Zen5)

Preliminary support for NUMA

Bug fixes & optimizations