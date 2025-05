Versie 1.9.4 van de opensource FTP-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige FTP-server met onder andere ondersteuning voor FXP (het versturen van bestanden van de ene naar de andere FTP-server), beveiligde verbindingen (SSL en TLS), GSS-authenticatie en Kerberos-encryptie. Het programma was lange tijd alleen beschikbaar voor Windows, maar sinds versie 1.2.0 ook voor Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfixes and minor changes: Fixed a regression causing the setting 'do not require authentication' to get lost when restarting the server. Note: To see the effect of this fix, administrators must manually reapply the 'do not require authentication' setting for affected users. After this adjustment, the setting will persist as expected.

MSW: Added NETWORK_SERVICE as a allowed user for the config dir ownership.