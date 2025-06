Versie 1.9.1 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Het programma was lange tijd alleen beschikbaar voor Windows, maar sinds versie 1.2.0 ook voor Linux en macOS. In deze uitgave is het volgende probleem verholpen:

Bugfixes and minor changes: Fixed a regression introduced in 1.9.0, the "public IP or hostname" field on the passive mode page was not restored when opening the settings dialog