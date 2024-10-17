Software-update: FileZilla Server 1.9.3

FileZilla logo (75 pix) Versie 1.9.3 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Het programma was lange tijd alleen beschikbaar voor Windows, maar sinds versie 1.2.0 ook voor Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen asangebracht:

Bugfixes and minor changes:
  • Fixed a regression causing the automatic renewal of the Let's Encrypt certificates to not work properly.
  • UI: fixed regression causing the Administration Interface port of the last successful connection to not be properly restored.
  • UI: fixed a bug where the TLS key appeared to be lost in the interface if certificate generation failed, even though the key was still retained on the server.

FileZilla Server 1.0.1

Versienummer 1.9.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022
Website FileZilla
Download https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1&type=server
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 17-10-2024 18:45 0

17-10-2024 • 18:45

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Bron: FileZilla

Update-historie

06-05 FileZilla Server 1.12.6 0
19-03 FileZilla Server 1.12.5 0
14-03 FileZilla Server 1.12.4 5
13-02 FileZilla Server 1.12.3 0
11-02 FileZilla Server 1.12.2 1
11-12 FileZilla Server 1.12.1 2
20-11 FileZilla Server 1.12.0 0
09-'25 FileZilla Server 1.11.1 4
08-'25 FileZilla Server 1.11.0 1
07-'25 FileZilla Server 1.10.5 0
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FileZilla Server

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

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