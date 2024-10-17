Versie 1.9.3 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Het programma was lange tijd alleen beschikbaar voor Windows, maar sinds versie 1.2.0 ook voor Linux en macOS. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen asangebracht:

Bugfixes and minor changes: Fixed a regression causing the automatic renewal of the Let's Encrypt certificates to not work properly.

UI: fixed regression causing the Administration Interface port of the last successful connection to not be properly restored.

UI: fixed a bug where the TLS key appeared to be lost in the interface if certificate generation failed, even though the key was still retained on the server.